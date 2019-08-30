وكيل بوجبا يهدد مان يونايتد

2019-08-30 | 12:09
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وجه الإيطالي مينو رايولا، وكيل الفرنسي بول بوجبا، تهديدًا إلى إدارة مانشستر يونايتد في ظل تعنتها بشأن رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ووفق تقارير إسبانية، فإنه على الجانب الآخر، يشعر ريال مدريد أن الصفقة من الصعب أن تتم في الميركاتو الحالي، والذي سينتهي رسميًا، الإثنين المقبل.
وينوي مسؤولو الميرنجي الانتظار حتى الصيف المقبل للانقضاض على بوجبا بسعر منخفض، لاسيما أن اللاعب سيدخل وقتها العام الأخير من عقده، على شاكلة ما حدث في صفقة ضم إيدين هازارد الذي ضمه الريال بالأسلوب نفسه.
يذكر أن بوجبا صرح في بداية الصيف الحالي أنه يريد خوض تحدٍ جديد خارج مانشستر يونايتد، ولكن طلبات الشياطين الحمر المالية، والتي بلغت 180 مليون إسترليني عطلت خروج اللاعب من "أولد ترافورد".
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