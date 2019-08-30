قلل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، مجدداً، الخميس، من خطورة حرائق غابة الأمازون، فيما اتهم وسائل الإعلام البرازيلية "بتغذية" قلق الأسرة الدولية في هذا الشأن.
لكن الأرقام الرسمية البرازيلية التي نشرت قبل أيام أكدت أن الحرائق وصلت إلى معدلات قياسية.
وبحسب بيانات مركز أبحاث الفضاء البرازيلي، فقد اندلع 72 ألف حريق في الغابات الشاسعة التي يقع الجزء الأكبر منها في البرازيل، منذ بداية عام 2019.
ويرتفع هذا الرقم بنسبة 83 في المئة عن الحرائق التي حدثت في الفترة نفسها من العام 2018.
وتأتي تصريحات الرئيس البرازيلي بينما بدأ تطبيق الحظر الموقت لعمليات الحرق لأغراض زراعية، من أجل وقف امتداد الحرائق في الأمازون ومحاولة تأكيد قدرتها على التحرك، لكن كثيرين يشككون في فاعلية هذا الإجراء.
وتجري عمليات الإحراق هذه من أجل تأمين أماكن لزراعات ولتربية الأبقار، القطاع الذي تعد البرازيل من أكبر الدول المصدرة فيه.
وقد أوقفت الشرطة، الخميس، 3 أشخاص لإحراقهم أكثر من خمسة آلاف هكتار في منطقة محمية في ولاية بارا في منطقة الأمازون.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس البرازيلي يتهم الإعلام المحلي بتغذية 'القلق العالمي' بشأن حرائق الأمازون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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