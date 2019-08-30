المحكمة ترفض الطعن على تعليق عمل البرلمان البريطاني

ويعد حكم المحكمة الاسكتلندية القول الفصل في المعركة القضائية التي يخوضها معارضو بريكست ضد تعليق البرلمان البريطاني الذي أعلنه رئيس الوزراء بوريس جونسون واعتبره هؤلاء "انقلابا"، بحسب وكالة "أ ف ب".يذكر أن مواجهة قانونية نشبت بين نواب البرلمان البريطاني ورئيس الوزراء الجديد، بوريس جونسون، بشأن قرار الأخير بتعليق عمل البرلمان حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت وكالة "أ ف ب" ، إن أعضاء البرلمان البريطاني قرروا تحريك دعوى قضائية ضد بوريس جونسون والتعبير عن رفضهم لقرار تعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع.

وصرح نواب البرلمان البالغ عددهم أكثر من 70 نائبًا، بأنهم قرروا اتخاذ إجراءات قانونية طارئة لوقف مطالب بوريس جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان البريطاني لحين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



واعتبر رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان بداية من الأسبوع الثاني سبتمبر/ أيلول، وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول، انتهاكا صارخا للدستور، ويهدف لمنع البرلمان من النقاش حول بريكست.