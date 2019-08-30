2000 حالة وفاة جراء الإصابة بـ' الإيبولا' في الكونغو

أظهرت بيانات نشرتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة، أن عدد حالات الوفيات من مرض الإيبولا تجاوز 2000 في شرق البلاد.
وأشارت البيانات إلى أن "عدد الإصابات بفيروس المرض تخطى 3 آلاف، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
وأعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميا في شهر آب من العام الماضي عن تفشي المرض الذي أودى بحياة ثاني أكبر عدد من المصابين به هذه المرة.
وتسبب الإيبولا في وفاة أكثر من 11300 مريض لدى انتشاره في غرب أفريقيا في الفترة من 2013 إلى 2016.
وأعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميا في شهر آب من العام الماضي عن تفشي المرض الذي أودى بحياة ثاني أكبر عدد من المصابين به هذه المرة.
وتسبب الإيبولا في وفاة أكثر من 11300 مريض لدى انتشاره في غرب أفريقيا في الفترة من 2013 إلى 2016.
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