بالصور.. سقوط باص من جبل في السليمانية ووفاة سائحين واصابة 15

افاد مصدر امني في محافظة السليمانية، الجمعة، بأن سائحين لقيا مصرعهما واصيب اكثر من 15 بجروح نتيجة سقوط عجلتهم من جبل برانان في قضاء دربندخان بالسليمانية. Advertisements

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