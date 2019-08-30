تركيا: جيشنا سيغادر سوريا عند إيجاد حل سياسي

ونقلت "سكاي نيوز" عن اوغلو قوله خلال مؤتمر صحفي، إن "استمرار العمليات العسكرية في إدلب قد يؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين تجاه أوروبا".

وأضاف أن "قواتنا ستغادر سوريا عندما يتم التوصل إلى حل سياسي لكن إلى الأن فإن النظام السوري لا يؤمن بالحل السياسي".



وأوضح وزير الخارجية التركي: "حصلنا على ضمانات روسية بعدم مهاجمة النظام السوري لنقاط المراقبة التركية في إدلب".