بحث وزير الصحة علاء الدين العلوان مع نظيره اللبناني سبل تنفيذ وتطبيق مذكرة التفاهم التي وقعت الشهر الماضي بين بغداد وبيروت، وسط الكشف عن بروتوكولات تعاون ثنائية للارتقاء بواقع الخدمات الصحية.
العلوان وجبق بحثا تنفيذ وتطبيق مذكرة التفاهم التي وقعت الشهر الماضي، في مجالات الإستشفاء والعلاجات والتكنولوجيا المتعلقة بالدواء والإخلاء الطبي من العراق إلى لبنان.
العلوان كان على موعد مع رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون، ليؤكد له على أهمية الاستفادة من الخبرات الطبية والعلمية اللبنانية للمساعدة في نهضة القطاع الصحي العراقي، فيما كشف جبق عن بعض التسهيلات الصحية للعراقيين..
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لبنان يؤكد دعمه الكامل للعراق ويكشف عن تسهيلات كبيرة للمرضى العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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