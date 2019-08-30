بالفيديو.. لبنان يؤكد دعمه الكامل للعراق ويكشف عن تسهيلات كبيرة للمرضى العراقيين

بعد توقيع مذكرة تفاهم بين العراق ولبنان في المجال الصحي، ها هو وزير الصحة العراقي الدكتور علاء الدين العلوان في ضيافة نظيره اللبناني الدكتور جميل جبق، وعلى جدول الاعمال بروتوكولات تعاون ثنائي استكمالا للمحادثات واللقاءات التي كان قد بدأها جبق في بغداد الشهر الماضي.العلوان وجبق بحثا تنفيذ وتطبيق مذكرة التفاهم التي وقعت الشهر الماضي، في مجالات الإستشفاء والعلاجات والتكنولوجيا المتعلقة بالدواء والإخلاء الطبي من العراق إلى لبنان.

العلوان كان على موعد مع رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون، ليؤكد له على أهمية الاستفادة من الخبرات الطبية والعلمية اللبنانية للمساعدة في نهضة القطاع الصحي العراقي، فيما كشف جبق عن بعض التسهيلات الصحية للعراقيين..