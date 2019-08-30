بالفيديو العتبة العباسية تتحرك بعد ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات في كربلاء

بعد تزايد ظاهرة تعاطي المخدرات بين شريحة الشباب وبشكل كبير بحثت العتبة العباسية مع الجهات المختصة سبل مكافحة الظاهرة التي اجتاحت المجتمع وبشكل كبير.

حملات توعوية اطلقتها الجهات المسؤولة وبدعم من رجال الدين في الأماكن العامة وتواجد تجمع الشباب الغرض منها منع أنتشار أو تعاطي المخدرات للتداعيات الخطيرة على واقع المجتمع من مختلف النواحي.



وفي ظل انتشار الظاهرة حذر باحثون ومختصون من تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع، مؤكدين انه في حالة العجز عن حسرها ستنهار القيم والعائدات الاجتماعية وستكون سببا لانتشار الجريمة.