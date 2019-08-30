العشرات من منتسبي شرطة بابل يتظاهرون لإلغاء قرار الداخلية بشأن مبلغ الخطورة

تظاهر العشرات من منتسبي شرطة محافظة بابل، الجمعة، امام مقر احد النواب، فيما طالبوا بإلغاء قرار وزارة الداخلية بشأن اعادة مبلغ الخطورة. وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من منتسبي شرطة بابل تجمعوا اليوم امام مقر احد النواب في المحافظة للمطالبة بإلغاء قرار وزارة الداخلية بشأن اعادة مبلغ الخطورة الذي كانت تتقاضاه الأفواج القتالية في شرطة بابل التي شاركت في معارك الإرهاب".



واضاف المصدر، أن "المبلغ يستقطع بأثر رجعي ويقدر بالملايين"، لافتا الى ان "المتظاهرين أكدوا ان الاستقطاع جاء بدون سابق إنذار خاصة وان المخصصات جاءتهم بكتاب رسمي وموافقات اصولية بناء على مخاطبات رسمية ووثائق توكد اشتراكهم في المعارك".



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