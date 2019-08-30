مسلحون يسطون على منزل شمالي بغداد ويسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

افاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن مسلحين سطوا على منزل شمالي بغداد وسرقوا منه مبالغ مالية ومصوغات ذهبية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين سطوا، اليوم، على منزل في حي البساتين التابعة لمنطقة الشعب شمالي بغداد"، مبينا ان "المسلحين سرقوا مبالغ مالية تقدر ب٧مليون دينار عراقي ومصوغات ذهبية".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من الشرطة توجهت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".



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