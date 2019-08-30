الشرطة الاتحادية تنفي إصدار مذكرة قبض بحق احد قادتها

نفت قيادة الشرطة الاتحادية، الجمعة، إصدار مذكرة قبض من قبل وزير الداخلية ياسين الياسري بحق أحد قادتها. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار بخصوص اصدار مذكرة قبض بحق قائد الفرقة الآلية شرطة اتحادية من قبل وزير الداخلية هي اخبار زائفة ولا تمت للواقع بصلة".



وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبراً مفاده، "إصدار مذكرة قبض بحق قائد الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية".

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