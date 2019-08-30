واعتبر قائد بحرية الحرس الثوري وجود الأجانب بأنه العنصر الوحيد لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مضيفا أنه لا سبب لعدم الاستقرار في الخليج، سوى وجود الأجانب، قائلا: أعلنا للدول الإسلامية في المنطقة بأن إيران قادرة على توفير الأمن في الخليج ومضيق هرمز.
وتابع الادميرال تنكسيري أن سفن الكثير من الدول الإقليمية ومن خارج المنطقة تبحر وهي تشعر بالأمن في هذه المنطقة الحساسة والاستراتيجية.
واعتبر مزاعم مرافقة بعض الدول لسفنها حين دخولها مياه الخليج بأنه كلام باطل ومناقض للواقع، وأضاف أن جميع السفن تبحر بأمان في الخليج.
وأشار قائد القوة البحرية للحرس الثوري، الأدميرال تنكسيري، إلى أنه لا ينبغي تهديد الإيرانيين مطلقا، وأن بلاده تقف بحزم أمام من يهددها، قائلا:
"إننا نرصد وجود الأعداء سواء في المياه القريبة من إيران أو في الجرف القاري".
وأكد الأدميرال تنكسيري تأسيس التعبئة البحرية، قائلا: تم تنظيم أكثر من 17 ألف زورق شعبي في الخليج وبحر عمان في إطار التعبئة البحرية، وتم في القوة البحرية للحرس الثوري، تشكيل 51 مجموعة شعبية لحراسة الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري: نظمنا أكثر من 17 ألف زورق في الخليج وبحر عمان للتعبئة البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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