إيران تنفي انفجار قمرها الصناعي 'ناهيد1'

نفى وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، الجمعة، صحة الأنباء التي تحدثت عن فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمراً صناعياً إلى مدار الأرض.
وكانت وسائل الإعلام، قد تناقلت خبرا مفاده أن صاروخا إيرانيا انفجر على منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في شمال إيران قبل إطلاقه يوم أمس الخميس.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "بلانيت لابز" عمودا من الدخان الأسود يتصاعد فوق منصة الإطلاق، وفق "رويترز".
وأطلقت إيران أول أقمارها الصناعية "أمل" في 2009 وثانيها "رصد" في يونيو 2011، كما أوصلت إلى المدار في 2012 قمرها الثالث "وعد" بنجاح.
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