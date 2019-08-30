أعلنت العتبة الحسينية، الجمعة، توقيع اتفاق "تعاون وتفاهم" مع كبرى المراكز العملية والدينية جنوب شرق أفريقيا.
وأضاف انه "تزامنا مع أواخر ذي الحجة المبارك واستقبالا لشهر محرم الحرام واتماما لما يسعى اليه القسم من نشر رسالة سيد الشهداء عليه السلام، تم بتاريخ ٢٨/٩ /٢٠١٩ توقيع بروتوكول التعاون في عاصمة دولة مدغشقر انتاناريفو بين رئيس الشيعة سماحة الشيخ حنيف مير اكبر علي ومدير معهد وارث الأنبياء عليه السلام لإعداد المبلغين الشيخ أحمد العاملي".
وأشار الحيدري إلى أن "الاتفاق يتضمن عددا من المشاريع المشتركة في مركز الرسول الأكرم صلى الله عليه واله والذي يضم عدد من المنشآت التعليمية الجامعية والحوزوية ورعاية الأيتام ومسجد ومكتبة عامة وخدمات اجتماعية".
ولفت إلى أن "مدرسة دار الحكمة ستكون تحت إشراف القسم والتي ستضم معهدا لتعليم اللغة العربية ومدرسة دينية وقرآنية ومركزا لتنمية المبلغين والدعاة".
وأكد الحيدري بحسب البيان، أنه "سيتم متابعة التفاهم عبر ممثل للمعهد مع عدد من المعاونين لإنجاز هذه المهمة الكبيرة والنوعية والمؤثرة في العمل التبليغي والديني والذي سيغطي مستقبلا جنوب ووسط أفريقيا".
كانت هذه تفاصيل خبر العتبة الحسينية تبرم اتفاقاً للتعاون مع 'رئيس الشيعة' في جنوب شرق أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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