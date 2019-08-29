أمير قطر يتسلم رسالة من أمير الكويت

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، الذي نقل إليه رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأفادت وكالة "كونا" الكويتية بأن الغانم نقل إلى أمير قطر تحيات الأمير الكويتي، فيما حمل الشيخ تميم الغانم نقل تحياته وتقديره الى الشيخ صباح الأحمد و"سعادته بتجاوز سموه بفضل من الله العارض الصحي الذي ألم به ودعواته بأن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية".
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن رسالة الأمير الكويتي "تتصل بالعلاقات الاخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأشارت الوكالة القطرية إلى أنه جرى خلال لقاء الشيخ تميم برئيس مجلس الأمة الكويتي "استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة" بين البلدين.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن رسالة الأمير الكويتي "تتصل بالعلاقات الاخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأشارت الوكالة القطرية إلى أنه جرى خلال لقاء الشيخ تميم برئيس مجلس الأمة الكويتي "استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة" بين البلدين.
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