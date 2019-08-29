الجوية يتفوق على السالمية الكويتي بثلاثة اهداف ضمن البطولة العربية

2019-08-29 | 20:03
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تمكن فريق القوة الجوية العراقي، الخميس، من الفوز على نظيره السالمية الكويتي بثلاثة اهداف لهدف ضمن البطولة العربية.
وكان السالمية قد وصل الثلاثاء إلى النجف، وانتقل منها إلى كربلاء، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي الجزائري ميلود حمدي، على إقامة تدريب خفيف، كما خاض الأربعاء التدريب الأساسي على ملعب المباراة.
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