الجوية يتفوق على السالمية الكويتي بثلاثة اهداف ضمن البطولة العربية

رياضة 2019-08-29 | 20:03 1,172 مشاهدة تمكن فريق القوة الجوية العراقي، الخميس، من الفوز على نظيره السالمية الكويتي بثلاثة اهداف لهدف ضمن البطولة العربية. وتواجه الفريقان على ملعب كربلاء في ذهاب دور الـ 32 من منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، اذ انتهت بثلاثة اهداف لهدف لصالح الصقور. وكان السالمية قد وصل الثلاثاء إلى النجف، وانتقل منها إلى كربلاء، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي الجزائري ميلود حمدي، على إقامة تدريب خفيف، كما خاض الأربعاء التدريب الأساسي على ملعب المباراة.



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