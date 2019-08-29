المئات من الملاكات التمريضية خرجوا في تظاهرة امام وزارة المالية وسط بغداد، للمطالبة بمنح ثلاثين بالمئة على شكل مخصصات ورفع التسكين عن الدرجات الوظيفية. شمولهم بالمخصصات المالية ورفع التسكين عن درجاتهم الوظيفة، ابرز المطالبات التي هتفت بها الملاكات التمريضية في تظاهراتهم امام مبنى وزارة المالية في بغداد، بعد اصدار قرار من الوزارة باعفائهم من تلك التخصيصات المقدرة بثلاثين بالمئة كبدل خطورة طبية

تعالت اصوات المتظاهرين المطالبين بحقوقهم لترتفع معها وتيرة التوتر بين المحتجين والقوات الامنية لتنتهي بفتح خراطيم المياه ضدهم لتفريقهم من امام مبنى الوزارة بحسب قولهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو القوات الامنية فتحت خراطيم المياه على متظاهري الملاكات التمريضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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