رياضة 2019-08-29 | 19:30 المصدر: 3,858 مشاهدة اعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، عن الموسم الماضي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية. واختار اليويفا الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ليتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بعد مساهمته بشكل كبير في تتويج الريدز بدوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الماضي. وكان الثلاثي ليونيل ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وفيرجيل فان دايك (ليفربول)، مرشحًا للتتويج بالجائزة.



كما فازت لوسي برونز مدافعة ليون ومنتخب إنجلترا بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا، متفوقة على النرويجية أدا هيجربرج والفرنسية أماندين هنري.

كما فازت لوسي برونز مدافعة ليون ومنتخب إنجلترا بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا، متفوقة على النرويجية أدا هيجربرج والفرنسية أماندين هنري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليويفا يعلن هوية أفضل لاعب في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.