تربية البصرة توجه بغلق مدرسة اهلية بعد قيام معلم 'مصري' بضرب طالب فيها

وجهت مديرية التربية بمحافظة البصرة، الخميس، بفتح تحقيق بحادثة قيام معلم "مصري" بضرب احد الطلبة بمدرسة اهلية في المحافظة، كما وجهت بغلقها لحين انتهاء التحقيقات.
وقالت وزارة التربية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بثته احدى القنوات الفضائية حول قيام معلم مصري الجنسية بضرب تلاميذ في مدرسة (أنوار الأهرامات ) الأهلية الواقعة في ناحية سفوان".
واضافت الوزارة، "ومن اجل الوقوف على الحقيقة قرر مدير عام تربية البصرة فتح تحقيق فوري في هذا الأمر، وغلق المدرسة لحين انتهاء التحقيق، كما تؤكد المديرية بأنها تحتفظ بحقها القانوني في المقاضاة من نشر الصور او مقطع الفيديو في حال عدم ثبوت صحته".
واضافت الوزارة، "ومن اجل الوقوف على الحقيقة قرر مدير عام تربية البصرة فتح تحقيق فوري في هذا الأمر، وغلق المدرسة لحين انتهاء التحقيق، كما تؤكد المديرية بأنها تحتفظ بحقها القانوني في المقاضاة من نشر الصور او مقطع الفيديو في حال عدم ثبوت صحته".
وجددت الوزارة على "عدم منحها مطلقاً اي موافقات للتدريس في المدارس الأهلية في المحافظة لمدرسين ومعلمين من غير العراقيين".
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