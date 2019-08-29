وزير التربية و'أبو مازن' يتفقان على ضرورة الاهتمام بالمؤسسات التربوية بالمناطق المحررة

اتفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية وكالة قصي السهيل مع النائب احمد الجبوري "أبو مازن"، الخميس، على ضرورة الاهتمام بالمؤسسات التربوية بالمناطق المحررة.
وأضافت الوزارة، أن "السهيل اتفق مع الجبوري على ضرورة منح المؤسسات التربوية في المناطق المحررة والنازحين اهتماما خاصا في البرنامج الوزاري كونها الدرع الاقوى بوجه الافكار المتشددة والمتطرفة، ممايسهم للحد من آثار وماسي مرحلة داعش الارهابي على المجتمع".
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