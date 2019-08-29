وزير التربية و'أبو مازن' يتفقان على ضرورة الاهتمام بالمؤسسات التربوية بالمناطق المحررة

وقالت وزارة التربية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير التربية وكالة قصي السهيل بحث مع النائب احمد عبدالله الجبوري الواقع التعليمي في العراق عموماً وصلاح الدين بوجه الخصوص".

وأضافت الوزارة، أن "السهيل اتفق مع الجبوري على ضرورة منح المؤسسات التربوية في المناطق المحررة والنازحين اهتماما خاصا في البرنامج الوزاري كونها الدرع الاقوى بوجه الافكار المتشددة والمتطرفة، ممايسهم للحد من آثار وماسي مرحلة داعش الارهابي على المجتمع".