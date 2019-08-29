فان ديك يفوز بجائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا

رياضة 2019-08-29 | 18:56 995 مشاهدة أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن هوية الفائزين بجوائز الأفضل في دوري الأبطال عن الموسم الماضي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية. ومنح اليويفا جائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا ، للهولندي فيرجيل فان ديك، نجم ليفربول ، والذي ساهم بقوة في تتويج الريدز باللقب خلال الموسم الماضي. وكان فان ديك يتنافس على جائزة أفضل مدافع مع مواطنه ماتياس دي ليخت (يوفنتوس) والإنجليزي ألكسندر أرنولد (ليفربول).



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