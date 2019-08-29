الملكي يصطدم بباريس وبرشلونة يواجه إنتر ميلان بدوري ابطال اوربا

رياضة 2019-08-29 | 18:46 3,184 مشاهدة جرت قرعة دوري ابطال اوربا اليوم الخميس في امارة موناكو الفرنسية، اذ اسفرت عن مواجهات مرتقبة وقوية بين الفرق الاوربية المتأهلة لهذه المسابقة العريقة. واادناه الجدول الخاص بقرعة دوري ابطال اوربا لدور المجموعات التي ستنطلق يومي 17 و18 ايلول المقبل.

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