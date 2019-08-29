قرار من رئيس البرازيل لإنقاذ حرائق الامازون

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ضرورة عقد قمة تبحث الأمازون، فيما وقع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مرسوما يمنع إحراق الأعشاب لأغراض زراعية لـ60 يوما.
وأضاف "أعتقد أن على الأسرة الدولية التحرك بقوة لدعم دول الأمازون من أجل إنهاء الحرائق في أسرع وقت ممكن بكل الوسائل الممكنة وبعد ذلك اتباع سيادة إعادة تشجير كاملة".
من جهتها، أعلنت البرازيل أنها "منفتحة" على المساعدة المالية الأجنبية لمكافحة الحرائق في الأمازون شرط أن تتحكم بهذه الأموال، بعدما رفضت عرضا من هذا النوع قدمته مجموعة السبع الكبرى.
ووقع الرئيس البرازيلي، الأربعاء، مرسوما يحظر عمليات الإحراق الزراعية لستين يوما لمحاولة وقف تضاعف بؤر الحرائق، مع بعض الاستثناءات.
وأكد المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء، أن "أكثر من ألف بؤرة حريق جديدة سجلت الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد، فيما سجل ثمانون ألف حريق غابات في البلاد منذ بداية العام الجاري، أكثر من نصفها في الأمازون".
وحسب وزارة الدفاع، نشرت الحكومة ما يقارب الأربع آلاف رجل ومئات الآليات و18 طائرة بينها اثنتان لرش المياه من نوع "هركوليس"، في إطار جهود السيطرة على الحريق المستمرة.
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