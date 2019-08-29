أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الخميس، عن ضبط تسع حقائب محملة الأعشاب الطبية وبكمية ٥٠٧ علب في صالة القدوم بمطار النجف معدة للتهريب.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "السلطة الكمركية في مركز كمرك مطار النجف تمكنت من ضبط (٩)حقائب محملة الأعشاب طبية وبكمية (٥٠٧) علبة في صالة القدوم معدة للتهريب".
وأضافت الهخيئة، أن "عملية الضبط تمت من قبل الكشف الكمركي في المطار"، مؤكدة على "اتمام الإجراءات القانونية بحقها حسب الضوابط والتعليمات النافذة".
يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد وخاصة تلك التي تمس حياة المواطنين.
وأضافت الهخيئة، أن "عملية الضبط تمت من قبل الكشف الكمركي في المطار"، مؤكدة على "اتمام الإجراءات القانونية بحقها حسب الضوابط والتعليمات النافذة".
يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد وخاصة تلك التي تمس حياة المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك تضبط ٥٠٧ علبة اعشاب طبية معدة للتهريب في جمرك مطار النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.