الجمارك تضبط ٥٠٧ علبة اعشاب طبية معدة للتهريب في جمرك مطار النجف

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "السلطة الكمركية في مركز كمرك مطار النجف تمكنت من ضبط (٩)حقائب محملة الأعشاب طبية وبكمية (٥٠٧) علبة في صالة القدوم معدة للتهريب".

وأضافت الهخيئة، أن "عملية الضبط تمت من قبل الكشف الكمركي في المطار"، مؤكدة على "اتمام الإجراءات القانونية بحقها حسب الضوابط والتعليمات النافذة".



يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد وخاصة تلك التي تمس حياة المواطنين.