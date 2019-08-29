بالصورة: أختام لمواجهة التحرش في اليابان

ويساعد الختم الذي يستخدم حبرا من نوع خاص في التعرف على المتحرشين من خلال عبارة "STOP" أو توقف التي يطبعها على المتحرش، ولا يمكن رؤيتها إلا باستخدام الضوء فوق البنفسجي.

وطرحت الشركة 500 قطعة من الختم بمتجرها الإلكتروني بشكل تجريبي، ولكنها بيعت بالكامل خلال نحو 30 دقيقة.



وبلغ السعر التجريبي لهذا المنتج الجديد 2700¥ (زهاء 25.5$).