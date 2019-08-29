أطلقت شركة "شاتشيهاتا" رائدة صناعة الأختام اليابانية، يوم الثلاثاء، أختاما تجريبية مصممة لمواجهة التحرش، بحسب ما ذكر موقع اليابان بالعربي.
ويساعد الختم الذي يستخدم حبرا من نوع خاص في التعرف على المتحرشين من خلال عبارة "STOP" أو توقف التي يطبعها على المتحرش، ولا يمكن رؤيتها إلا باستخدام الضوء فوق البنفسجي.
وطرحت الشركة 500 قطعة من الختم بمتجرها الإلكتروني بشكل تجريبي، ولكنها بيعت بالكامل خلال نحو 30 دقيقة.
وبلغ السعر التجريبي لهذا المنتج الجديد 2700¥ (زهاء 25.5$).
وطرحت الشركة 500 قطعة من الختم بمتجرها الإلكتروني بشكل تجريبي، ولكنها بيعت بالكامل خلال نحو 30 دقيقة.
وبلغ السعر التجريبي لهذا المنتج الجديد 2700¥ (زهاء 25.5$).
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: أختام لمواجهة التحرش في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.