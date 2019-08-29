سكاي سبورت: الاتفاق تم.. نيمار سيعود إلى برشلونة

رياضة 2019-08-29 | 16:59 2,657 مشاهدة شهدت مفاوضات ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان حول إتمام صفقة المهاجم البرازيلي، نيمار جونيور، تطورا جديدا وإيجابيا. وذكرت شبكة سكاي سبورت في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على تويتر "نيمار سيعود إلى البلوجرانا، ناديا برشلونة وبي إس جي توصلا لاتفاق حول إتمام الصفقة". وكان وفد من برشلونة الإسباني تواجد في العاصمة الباريسية قبل يومين للتفاوض بشكل رسمي لإتمام الصفقة.



وأشار مسؤولون بالنادي الكتالوني إلى أن المفاوضات هذه المرة تبدو إيجابية، بينما اكتفى المدير الرياضي للنادي الباريسي ليوناردو بقوله "لن نتعجل بيع نيمار، نفكر في الأمر بتأن شديد". وأشار مسؤولون بالنادي الكتالوني إلى أن المفاوضات هذه المرة تبدو إيجابية، بينما اكتفى المدير الرياضي للنادي الباريسي ليوناردو بقوله "لن نتعجل بيع نيمار، نفكر في الأمر بتأن شديد".

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