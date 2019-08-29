مفتشية الداخلية تكتشف 415 حالة فساد اداري ومالي خلال شهر تموز بالوزارة

كشفت مديرية التفتيش التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس، عن 415 حالة فساد اداري ومالي في دوائر ومفاصل الوزارة ببغداد والمحافظات خلال شهر تموز الماضي.
وأضاف التقرير أن "مؤشرات الفساد الإداري المكتشفة في بغداد كانت 84 حالة اهمال، و15 حالة تزوير، و 13 حالة استغلال وظيفي، و 3 حالات سوء استخدام للسلطة، ومؤشرات الفساد المالي في بغداد كانت 8 حالات هدر بالمال العام، و 4 حالات سرقة، وحالتي رشوة".
وبيّن التقرير أن "عدد حالات الفساد الاداري والمالي المكتشفة من قبل لجان التفتيش في دوائر الوزارة في المحافظات بلغت 290 حالة، كانت مؤشرات الفساد الاداري فيها 191 حالة اهمال، و26 حالة سوء استخدام للسلطة، و25 حالة تزوير، و 19 حالة حالة استغلال وظيفي، وحالتي ابتزاز".
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