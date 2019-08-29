مفتشية الداخلية تكتشف 415 حالة فساد اداري ومالي خلال شهر تموز بالوزارة

وقال التقرير الشهري الصادر عن المفتش العام لوزارة الداخلية لشهر تموز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "لجانه التفتيشية العاملة في بغداد تمكنت من رصد 125 حالة فساد اداري ومالي، بلغ مجموع حالات الفساد الاداري 115 حالة فيما بلغ مجموع حالات الفساد المالي المكتشفة في بغداد 14 حالة".وأضاف التقرير أن "مؤشرات الفساد الإداري المكتشفة في بغداد كانت 84 حالة اهمال، و15 حالة تزوير، و 13 حالة استغلال وظيفي، و 3 حالات سوء استخدام للسلطة، ومؤشرات الفساد المالي في بغداد كانت 8 حالات هدر بالمال العام، و 4 حالات سرقة، وحالتي رشوة".

وبيّن التقرير أن "عدد حالات الفساد الاداري والمالي المكتشفة من قبل لجان التفتيش في دوائر الوزارة في المحافظات بلغت 290 حالة، كانت مؤشرات الفساد الاداري فيها 191 حالة اهمال، و26 حالة سوء استخدام للسلطة، و25 حالة تزوير، و 19 حالة حالة استغلال وظيفي، وحالتي ابتزاز".