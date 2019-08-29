حركة ارادة تطالب رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن الشيخ علي

طالبت حركة ارادة، اليوم الخميس، رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، الذي وصفته بـ"البذيء"، مشيرة الى تجاوزه على "شرف المرأة العراقية" بداعي الاختلاف السياسي، فيما هددت باتخاذ الإجراءات القانونية.
واضاف البيان، ان "امثال هذا البذيء ومن على شاكلته لم يتمادوا الاّ بسبب ثقتهم بعدم وجود إجراءات رادعة ضدهم، وأننا اذا نعلن رفضنا لهذه التغريدات المبتذلة ندعو رئاسة البرلمان الى رفع الحصانة عن هذا البذيء وترك القضاء يأخذ مجراه في ملاحقته".
وشدد البيان، أنه "لا يجوز ان تتحول الحصانة البرلمانية الى حاجز يحمي الفاسقين الذين تخلوا عن مسؤولياتهم التشريعية وسكنوا دول الجوار وأخذوا يسيئون الى العراق والعراقيين".
واكد البيان، أن "حركة ارادة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من اساء للمرأة العراقية ولن تسمح بان يتربى جيل من الشباب على هذا الخطاب الذي يتنافى مع الغيرة العراقية والأخلاق العراقية".
وكانت عشيرة آل فتلة قد اصدرت، في وقت سابق اليوم الخميس، بيانا بعد اساءة احد النواب بكلام بذيء لشرف المرأة العراقية، وفيما طالبته بالاعتذار، حذرته من "عواقب وخيمة".
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