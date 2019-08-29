عبد المهدي والاتصالات النيابية يؤكدون على تفعيل نظام الحكومة الالكترونية

وقال بيان صدر، اليوم، عن لجنة الاتصالات والاعلام النيابية تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن اللجنة وبرئاسة النائب نعيم العبودي التقت، اليوم الخميس برئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأوضح البيان، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة ملفي شبكة الاعلام وهيئة الاعلام والاتصالات والتأكيد على ضرورة الحفاظ على استقلاليتهما ودعمهما بماينسجم مع خطاب الدولة والدستور.



كما جرى التأكيد، وفق البيان، على ضرورة تطوير قطاع الاتصالات وتفعيل نظام الحكومة الالكترونية وتحسين الخدمة الالكترونية الحكومية للمواطن.

وطرحت اللجنة مع رئيس الوزراء رؤيتها لتطوير قطاعي الاتصالات والاعلام في المرحلة المقبلة والتأكيد على تطبيق القوانين المشرعة في هاتين المؤسستين.

من جهته بارك رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استحداث لجنة الاتصالات والاعلام النيابية وابدى تعاونه العالي في التنسيق بين الحكومة والبرلمان عبرها لتطوير قطاعي الاعلام والاتصالات، بحسب ماجاء في البيان.



وأكد المجتمعون على ضرورة تخطي العقبات التي تواجه تطوير قطاعي الاعلام والاتصالات .

وحضر اللقاء كل من اعضاء لجنة الاتصالات والاعلام النائب علاء الربيعي والنائب اسوان الكلداني والنائب عدي الظالمي.

وعقدت لجنة الاعلام والاتصالات مطبع اب الحالي، اجتماعها الاول لاختيار رئيسا لها ومقررا ونائب رئيس، اذا انتخب اعضاءها النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي رئيساً.