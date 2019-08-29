نائب يصف الحكومة الحالية بحكومة 'تبادل الادوار'

وصف نائب عن تيار الحكمة، الخميس، الحكومة الحالية بأنها "حكومة تبادل الادوار"، مشيرا الى أن بعض الشخصيات التي وضعت عليهم علامات استفهام في مناصب معينة يتولون اليوم مناصب اخرى بديلة.

وقال جاسم البخاتي في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك تشخيص لاكثر من خمس وزارات فيها تلكؤ بالعمل وهدر للمال العام وعدم حسن الادارة وهي امور تم الاطلاع على جميع ملفاتها بشكل مهني بعيدا عن الاستهداف الشخصي والسياسي والابتزاز الذي تعودنا عليه بالدورات السابقة"، مبينا ان "العملية هي جزء من خطوات تقويم اداء الدولة ومتابعة اداء كل وزارة على حدة".



واضاف بخاتي، ان "هناك العديد من الملفات الدقيقة المليئة بالمعلومات، ونعتقد انها ستكون محل اهتمام اعضاء البرلمان المخلصين والشرفاء ممن لم يتلوثوا بالمال العام ولم يكن سلاحهم التسويق والابتزاز للحصول على الاموال بطريقة غير مشروعة"، لافتا الى ان "العديد من اعضاء البرلمان من كتل اخرى متفاعلين مع جهودنا في تقويم عمل الحكومة ولدينا تحرك على المخلصين والشرفاء ووضحنا لهم وجهة نظرنا في الاليات السيئة التي تم فيها اختيار بعض الوزراء".



واكد بخاتي، ان "الحكومة الحالية هي حكومة تبادل الادوار، حيث ان هناك بعض الشخصيات التي وضعت عليهم علامات استفهام في مناصب معينة بوقت سابق، نجدهم يتولون اليوم مناصب اخرى بديلة"، مشددا على ان "هذا التخبط يثير مخاوفنا وبعد ان انتقدنا ظاهرة الكفاءات ووضع غير الكفوئين بمناصب مهمة".