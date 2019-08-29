تكليف مظهر الجبوري بمهام النائب الأول لرئيس هيأة النزاهة

أعلنت هيأة النزاهة، الخميس، عن صدور أمرٍ ديوانيٍّ بتكليف مظهر تركي عبد الجبوري بمهامِّ النائب الأول لرئيس الهيأة، إضافةً إلى مهامِّه مديراً عاماً للدائرة القانونيَّة.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسهة منه "من خلال الأمر الوزاريِّ الصادر في الـ28 من اب الحالي، إلى صدور أمرٍ ديوانيٍّ في السادس والعشرين من الشهر الجاري يتضمَّن تكليف الجبوري بمهامِّ النائب الأول لرئيس الهيأة".

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واضافت انه "باشر مهامَّ عمله، إضافة إلى مهامِّه مديراً عاماً للدائرة القانونيَّـة".

يُشارُ إلى أن الجبوريَّ الحاصل على شهادة الماجستير بالقانون كان قد شغل منصب المدير العامِّ للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في الهيأة للمُدَّة من 2012 ولغاية 2015، إذ تسنَّم بعدها منصب المدير العامِّ للدائرة القانونيَّة.