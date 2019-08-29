ساكو يقدم مرشحة لمنصب سفير وبابليون ينصحه بسحب الطلب 'وثيقة'

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اظهرت وثيقة رسمية أن الكاردينال لويس ساكو قدم مرشحة الى وزارة الخارجية لغرض تعيينها كسكرتير اول لمنصب سفير.
وبحسب الطلب الرسمي المقدم الى رئاسة البرلمان، فقد اعتبر ساكو أن المرشحة سما بولص "اهلا لهذا المنصب".
من جانبه قال القيادي في حركة بابليون ظافر لويس، مخاطبا لويس ساكو، إن مقام البطريركية "السامي" لا يتيح لك "الاستنقاع في الأنانيات المقيتة".
واضاف القيادي في بابلون، أن ترشيحكم لسفير إساءة لمقامكم ننصحكم بسحب الكتاب والا فان طريقه الى النفايات.
وتابع قائلا "إذا شئت الانخراط في العمل السياسي فعليك خلع لباسك الديني واحترام المقام الكنسي" على حد قوله.
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