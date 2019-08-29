وزير الصحة والرئيس اللبناني يبحثان تأمين التسهيلات الطبية للعراقيين في لبنان

وقال مراسل الخليج 365، إن وزير الصحة علاء العلوان مع الوفد المرافق له الذي ضم وزير الصحة اللبناني جميل جبق والسفير العراق في بيروت علي العامري، التقى الرئيس اللبناني ميشال عون في مقره الصيفي في بيت الدين.وأضاف مراسلنا، أن العلوان وعون بحثا التعاون على الصعيد الصحي بغية تطوير وتطبيق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها منذ شهر بين البلدين وتأمين التسهيلات الطبية للعراقيين في لبنان.

يشار إلى أن وزير الصحة علاء العلوان وصل، مساء أمس الأربعاء (28 آب 2019)، إلى بيروت.