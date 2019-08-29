آل فتلة: على النائب الذي أساء للمرأة العراقية الاعتذار والا ستكون العواقب وخيمة

اصدرت عشيرة آل فتلة، الخميس، بيانا بعد اساءة احد النواب بكلام بذيء لشرف المرأة العراقية، وفيما طالبته بالاعتذار، حذرته من "عواقب وخيمة".

وقال رئيس عشائر آل فتلة العام بالعراق نبيل الصكبان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "قرأنا وبشكل مؤسف ما كتبه احد النواب في صفحته الشخصية وتناوله بكلام بذيء شرف المرأة العراقية"، مبينا "نحن اذ نبدي صدمتنا للمستوى المتدني لهذا الشخص الذي لم يسلم من لسانه البذيء حتى أئمة ال البيت عليهم السلام وحتى مراجعنا الكرام نعلن اننا ال فتلة في عموم العراق لن نسكت ولن نسمح بمرور التعدي على شرف العراقيات بهذه الطريقة الفجة".

Advertisements

واضاف "كما كان آل فتلة عبر التاريخ ثوارا من اجل الأرض والعرض وثورة العشرين تشهد على ذلك، فاننا نطالب مجلس النواب بأخذ موقف يحفظ للمؤسسة احترامها للمرأة وهيبتها"، مشيرا الى "اننا سنتبع جميع الإجراءات القانونية والعشائرية تجاه ذلك النائب مدعي المدنية".

ودعا الصكبان "شباب ال فتلة الى ضبط النفس حتى يتبين الخيط الأبيض من الاسود"، مطالبا "صاحب الإساءة وعشيرته الاعتذار للمرأة العراقية والا ستكون العواقب وخيمة".