واشنطن تفرض عقوبات بحق شبكتين على صلة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عن فرض عقوبات على شبكتين على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.
وذكرت الوزارة في بيان ان "إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونغ كونغ واجهة للتحايل على العقوبات الأميركية والدولية، وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران".
وأضافت أن "الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية".
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