الداخلية: اعفاء جودت جاء ضمن اجراءات التدوير الوظيفي

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري أمر بنقل الفريق رائد شاكر جودت من قيادة قوات الشرطة الاتحادية إلى مقر وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي، وتكليف اللواء الركن جعفر صدام فلحي رئيس أركان الشرطة الاتحادية بتسيير أمور القيادة لحين اختيار قائدا جديدا وفقا للضوابط القانونية والإدارية الأصولية".وأوضحت الوزارة في بيانها، أن القرار جاء "في إطار حرص الوزارة على القيام بتنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي وفقا للسياقات القانونية والإدارية وبما يعزز مسيرة العمل الأمني والخدمي ويرتقي به إلى مستويات الطموح".

ونقلت الخليج 365، في وقت سابق اليوم الاربعاء 28 اب 2019، عن مصدر أمني بقيام وزير الداخلية ياسين الياسري بإقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت من منصبه وتعيين البطاط بديلا عنه.

