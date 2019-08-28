مصدر: تكليف جعفر البطاط بمهام قائد الشرطة الاتحادية

قرر وزير الداخلية ياسين الياسري، الأربعاء، تكليف اللواء الركن جعفر البطاط بمهام قائد الشرطة الاتحادية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية قرر تكليف رئيس أركان قيادة الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط بمهام قائد الشرطة الاتحادية". وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق، بقيام وزير الداخلية ياسين الياسري بإقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت من منصبه.



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