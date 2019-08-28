أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الطلوبي العكيلي، الاربعاء، ان الفساد ما زال ينخر بالبلد ويعصف به من كل جانب، عاداً الأمر تأكيداً بأن المفتش العام هو حلقة زائدة، فيما شدد على أن الوقت قد حان لاغلاق ملفهم بشكل نهائي.
واعتبر، انه "من العجيب ان تجد هيئة او وزارة لا يوجد لديها تحقيق واحد طوال سنة او سنة ونصف، والجميل انه لا يوجد ملف ضد أي وزير طوال السنين الماضية"، لافتاً إلى ان "ما يقوم به مجلس النواب من فتح ملفات وبجهود شخصية وفردية من نواب افضل واكثر بمئات المرات من عمل اي مفتش عام".
وأوضح العكيلي، أن "هذا ما لمسناه من خلال ضعف وقلة التحقيقات وما مرفوع للنزاهة وللقضاء من جانب المفتشين، وتصادمها وعدم وضوح الرؤية خاصة في وزارات مثل الداخلية التي يوجد فيها مكتب مفتش عام ومكتب للشؤون"، مبيناً أن "هناك الكثير من الخلل والمجهولية وفرض السلطة والتسلط الجديد للمفتشين الحاليين على وزارات وصرف ميزانيات ضخمة لمكاتب خالية من الفائدة".
وأكد، أنه "آن الأوان لإعداد العدة لتغيير وايقاف المعوقات المتمثلة بتواجد اكثر من ٤٠ مفتش عام بلا نفع، والغريب ان موظف في مكتب المفتش عام له من الاعتبارات ويحسب له الحساب ما ليس للوكيل او مدير عام"، مشدداً على انه "من خلال الاطلاع على رؤية غالبية الجهات السياسية فأن الكفة تميل بـ٩٠% نحو الغاء المفتشين، ولدينا تقارير تدل على ان الصرف على رواتب المفتشين لا تقارن بالجهد المتواضع لعمل هؤلاء المفتشين في كشف الفساد والمفسدين بل اعتمادهم على التحقيق في شكاوى بسيطة وغالبيتها ادارية".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الطلوبي العكيلي اكد في، 27 تموز 2019، عدم معرفة بعض الوزارات ومكاتب المفتشين العموميين بأعداد الملفات الواردة والصادرة منها، فيما اعتبر الحالة بأنها تمثل مشكلة كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالنزاهة النيابية: حان الوقت لانهاء وغلق ملف المفتشين العامين نهائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.