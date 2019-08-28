مصدر: وزير الداخلية يقيل قائد الشرطة الاتحادية من منصبه

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن قيام وزير الداخلية ياسين الياسري بإقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت من منصبه. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية ياسين الياسري قرر، اليوم، إقالة قائد الشرطة الاتحادية من منصبه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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