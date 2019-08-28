اعتبر النائب عن ديالى رعد الدهلكي، الأربعاء، مضي الوقف الشيعي بالمحافظة بتهديم قبور في "مقبرة الشريف الرضي بذريعة الاستثمار"، بأنه "سابقة خطيرة"، داعياً المرجعيات الدينية إلى التدخل وإيقاف ما وصفها بـ"المهزلة".
وأشار إلى أن "هناك عشرات القرى والمناطق السكنية للنازحين ما زالت حتى اللحظة مهدمة ولا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، وكان الأحرى بالوقف الشيعي أن يمضي لإعمار مدن الأحياء وقراهم وإعادتهم إلى مناطقهم معززين مكرمين بدل الذهاب لنبش القبور والتجاوز على حرمة الأموات بذرائع مثيرة للسخرية".
وتابع، أن "هناك قضية رفعها الوقف السني لدى المحاكم ضد هذا التجاوز، ونحن كممثلين للمحافظة في البرلمان فسنمضي في تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على حيثيات تلك التصرفات بغية محاسبة من يقف خلفها كونها ترتقي لمصاف الجريمة الإنسانية والأخلاقية"، معتبراً أن "تلك الإجراءات غير المقبولة والمستنكرة هي امتداد للأصوات المسمومة النشاز التي تريد إعادة ديالى لمربع الصراعات الدموية والتي راح ضحيتها الأبرياء من أبناء المحافظة".
وأكد الدهلكي، أننا "لن نسمح بتلك المهازل وينبغي عاجلاً أم آجلاً تنظيف المحافظة من تلك النفوس المريضة المتعطشة للدماء والتي اعتاشت على الفوضى وخلق الفتن بين أبناء الشعب الواحد"، داعيا "المرجعيات الدينية والقيادات الشيعية للتدخل وإيقاف تلك المهزلة التي تستنقص من شأن من يقوم بها أولاً قبل غيره".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: مضي الوقف الشيعي في ديالى بتهديم قبور بذريعة الاستثمار سابقة خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.