نائب: مضي الوقف الشيعي في ديالى بتهديم قبور بذريعة الاستثمار سابقة خطيرة

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مضي الوقف الشيعي في المحافظة بتهديم قبور الأموات في مقبرة الشريف الرضي بذريعة الاستثمار هي سابقة خطيرة تجاوزت كل الأعراف الأخلاقية والدينية والاجتماعية"، مضيفاً أن "بعض الأحزاب الإسلامية لم تكتفِ من تحويل حياة الشعب المسكين إلى كابوس فلحقت الأموات منهم لنبش قبورهم".وأشار إلى أن "هناك عشرات القرى والمناطق السكنية للنازحين ما زالت حتى اللحظة مهدمة ولا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، وكان الأحرى بالوقف الشيعي أن يمضي لإعمار مدن الأحياء وقراهم وإعادتهم إلى مناطقهم معززين مكرمين بدل الذهاب لنبش القبور والتجاوز على حرمة الأموات بذرائع مثيرة للسخرية".

وتابع، أن "هناك قضية رفعها الوقف السني لدى المحاكم ضد هذا التجاوز، ونحن كممثلين للمحافظة في البرلمان فسنمضي في تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على حيثيات تلك التصرفات بغية محاسبة من يقف خلفها كونها ترتقي لمصاف الجريمة الإنسانية والأخلاقية"، معتبراً أن "تلك الإجراءات غير المقبولة والمستنكرة هي امتداد للأصوات المسمومة النشاز التي تريد إعادة ديالى لمربع الصراعات الدموية والتي راح ضحيتها الأبرياء من أبناء المحافظة".



وأكد الدهلكي، أننا "لن نسمح بتلك المهازل وينبغي عاجلاً أم آجلاً تنظيف المحافظة من تلك النفوس المريضة المتعطشة للدماء والتي اعتاشت على الفوضى وخلق الفتن بين أبناء الشعب الواحد"، داعيا "المرجعيات الدينية والقيادات الشيعية للتدخل وإيقاف تلك المهزلة التي تستنقص من شأن من يقوم بها أولاً قبل غيره".