رئاسة البرلمان: الفصل الجديد سيخصص لتشريع هذه القوانين الخلافية

اعلنت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء، ان الفصل التشريعي الجديد سيخصص لتشريع القوانين الخلافية، مبينة ان تشريعها سيكون عبر الية واحدة تعتمد على تغليب مصلحة الوطن والشعب وابعاد جميع المصالح الفرعية الاخرى.

وقال مكتب نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الكعبي استقبل بمكتبه اليوم رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة الشيخ حميد معلة الساعدي".

واكد الكعبي خلال البيان ان "الخطة التي حددتها هيئة رئاسة مجلس النواب واعضاء المجلس للمرحلة المقبلة هو مناقشة جميع القوانين التي لم تجد طريقها للتشريع والتي كانت تسمى بالقوانين الخلافية"، مشيرا الى "وجود عزم على تمريرها عبر التفاهم والاتفاق وتغليب مصلحة الوطن والشعب العراقي".

Advertisements

واضاف ان "ما يميز الدورة النيابية الحالية هو ان جميع النواب وبغض النظر عن انتماءاتهم متفقين على هدف واحد هو احداث نقلة نوعية في المنظومة التشريعية والرقابية والمضي قدما بتشريع جميع القوانين التي تخدم مختلف شرائح البلد"، مشيرا الى ان "الفصل التشريعي الجديد سيشهد دراسة لما يعرف بالقوانين الخلافية التي لم تجد طريقها إلى التشريع بسبب وجود توجسات او اختلافات، وسيصار الى تشريعها عبر الية واحدة تعتمد على تغليب مصلحة الوطن والشعب والحفاظ على ثرواته وابعاد جميع المصالح الفرعية الاخرى، ومن بين هذه القوانين هي قانون النفط والغاز وقانون واردات المنافذ الحدودية وغيرها من القوانين".

من جانبه قال معلة انه "من خلال مراقبتنا للمشهد العراقي نجد ان الكثير من المنجزات تحققت على ارض الواقع كما جرى ابعاد جميع المخاطر التي كانت تهدد امن ومستقبل العراق"، لافتا الى "اننا كلنا امل باندفاع ومساعي اعضاء مجلس النواب بدورته الحالية، سيما وان ما يميزها هو الدماء الجديدة التي كلنا ثقة بان تحدث نقلة نوعية داخل المنظومة التشريعية والرقابية".