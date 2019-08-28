تنشر وكالة الخليج 365، وثيقة صادرة من محافظة الانبار تضمنت فيها تكليف مدير ناحية الرحالية مؤيد فرحان محمد بمنصب قائممقام الفلوجة وكالة، لحين انتخاب بديل. وجاء هذا القرار بعد اعفاء عيسى ساير مضعن من منصبه كقائممقام الفلوجة واعتذار مدير ناحية الصقلاوية سعد غازي عبد اللطيف عن ادارة القائممقامية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتذار مدير ناحية الصقلاوية.. تكليف مدير ناحية الرحالية بمنصب قائممقام الفلوجة 'وثيقة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.