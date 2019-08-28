افاد مصدر امني، الاربعاء، بأنه تم اغلاق سبعة مشاتل في الاعظمية ببغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دائرتي الصحة والبلدية في الاعظمية قامت اليوم، باغلاق سبعة مشاتل في منطقة الاعظمة ببغداد". واضاف ان "قرار الغلق جاء لمخالفتهم الضوابط المعتمدة". Advertisements



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