نجم العراق يتلألأ ويتوج بكأس أميركا لكرة القدم

ميرام شارك أساسياً في المباراة واستطاع أن يصنع هدف فريقه الثاني، بالإضافة إلى إرهاق الرواق الأيسر لخصمه بتحركاته وتمريراته الدقيقة، ليحرز اللقب الأول له مع اتلانتا يونايتد.

وسجل ثنائية اتلانتا يونايتد كل من تشايس غاسبر في الدقيقة العاشرة وغونزالو مارتينيز في الدقيقة 16، فيما جاء هدف مينيسوتا الوحيد، عن طريق اللاعب روبن لورد.



ويقدم ميرام رفقة اتلانتا يونايتد، أفضل المستويات في الدوري الأميركي هذا الموسم، حيث يحتل فريقه المركز الأول في المجموعة الشرقية برصيد 48 نقطة بعد مرور 27 جولة.