انتشال جثة شخص وانقاذ اخرين في حادث على طريق بحيرة الرزازة 'صور'

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن انتشال جثة شخص وانقاذ اخرين في حادث على طريق بحيرة الرزازة بكربلاء.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حادث سير وقع بعد تصادم عجلتين على طريق بحيرة الرزازة في كربلاء، ما ادى الى مصرع شخص واصابة اثنين اخرين".
واضافت ان "فرقها تمكنت من انتشال الجثة وانقاذ المصابين من داخل العجلة بأستخدام أجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى وإجراء الإسعافات الأولية لهما، ليتم نقلهما إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج وتسليم الجثة إلى الطب العدلي وفق السياقات المتبعة ".
وتابعت ان "سبب الحادث هو السرعة العالية"، داعية المواطنين الى "تجنب السرعة المفرطة والإنتباه الشديد أثناء قيادة العجلة حفاظاً على سلامتهم من الحوادث".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.
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