نائب: هذا هو الرد الأمثل لضرب أميركا وإسرائيل

وقال البعيجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التوجه إلى تمتين العلاقات مع الدول العظمى التي لها خلافات مع أميركا والتحالف معها هو الرد الأمثل على ضرب أميركا وإسرائيل في نفس الوقت على اعتبار أن الأميركان هم من وفر الغطاء للكيان الصهيوني والراعين لهم".ولفت إلى أن "تمادي إسرائيل وقيامها باستهداف المواقع العسكرية داخل أراضينا لم يأتِ من فراغ، انما جاء برعاية وموافقة أميركية بفتح الأجواء العراقية لهم وهم من دبروا كل هذا الأمر وهم شركائهم باستهداف أراضينا".

وأضاف، أن "على الرئاسات الثلاث الابتعاد عن الاستنكار والشجب جراء هذا الاعتداء السافر والتوجه إلى عقد تحالفات مع الدول العظمى لتوفير الحماية الدولية لبلدنا، وهذا الأمر على الحكومة العراقية أن تتحرك عليه وتدعم من قبل الرئاسات الأخرى بعيداً عن أجواء الخلافات".



وأكد، أنه "يجب التكاتف من قبل الجميع من اجل حماية البلد من أي استهداف خارجي، ويكفي ما حصل لبلدنا من ويلات بسبب العدوان الصهيوأميركي لذلك يجب القيام بكافة الخيارات لضمان حماية البلد من أي استهداف خارجي تقوم به أميركا أو إسرائيل فهم وجهان لعملة واحدة".