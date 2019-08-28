مواطنون يقطعون طريقا رئيسيا في ميسان 'صور'

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قطع العشرات من المتظاهرين في ميسان، الاربعاء، شارعا رئيسيا بالمحافظة للمطالبة بالتعيين.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من خريجي الهندسة في ميسان قطعوا الطرق المؤدية الى شركة نفط ميسان للمطالبة بالتعيين.
واضاف المراسل ان المتظاهرين هددوا بتنظيم اعتصام مفتوح في ال عدم الاستجابة لمطالبهم.
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