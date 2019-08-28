نائب يحدد 'الرد الأمثل' على القصف 'الأميركي الإسرائيلي'

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الأربعاء، أن تمتين العلاقات مع الدول التي لها خلافات مع أميركا هو "الرد الأمثل" على القصف "الأميركي الإسرائيلي" الذي استهدف مواقع عسكرية داخل العراق، مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع لحماية البلاد من أي استهداف خارجي.
ولفت إلى أن "تمادي إسرائيل وقيامها باستهداف المواقع العسكرية داخل أراضينا لم يأتِ من فراغ، انما جاء برعاية وموافقة أميركية بفتح الأجواء العراقية لهم وهم من دبروا كل هذا الأمر وهم شركائهم باستهداف أراضينا".
وأضاف، أن "على الرئاسات الثلاث الابتعاد عن الاستنكار والشجب جراء هذا الاعتداء السافر والتوجه إلى عقد تحالفات مع الدول العظمى لتوفير الحماية الدولية لبلدنا، وهذا الأمر على الحكومة العراقية أن تتحرك عليه وتدعم من قبل الرئاسات الأخرى بعيداً عن أجواء الخلافات".
وأكد، أنه "يجب التكاتف من قبل الجميع من اجل حماية البلد من أي استهداف خارجي، ويكفي ما حصل لبلدنا من ويلات بسبب العدوان الصهيوأميركي لذلك يجب القيام بكافة الخيارات لضمان حماية البلد من أي استهداف خارجي تقوم به أميركا أو إسرائيل فهم وجهان لعملة واحدة".
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