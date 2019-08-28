منح قروض للقضاة لشراء سيارات

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن منحه قروضا للقضاة من اجل شراء سيارات بالتقسيط. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "قرر منح قروض للقضاة لغاية 60 مليون دينار لشراء سيارات حديثة ومن مناشىء عالمية رصينة وبالتقسيط". واضاف ان "ضمان القرض تقديم كفالة القاضي اضافة الى موظف مدني من دوائر الدولة ويقوم الفرع باتخاذ الإجراءات الأصولية تجاه المقترض والكفيل بما فيه مليء استمارة طلب القرض ونموذج تعهد المقترض والكفيل وبشرط لايتجاوز مبلغ القسط والفائدة الشهري 50 ‎%‎ من راتب الكفيل". Advertisements وتابع انه "يتم منح القرض بنسبة 80 ‎%‎ من سعر السيارة المحدد". يذكر أن مصرف الرافدين باشر منذ عام 2016 بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين في شتى المجالات وفق آليات وضوابط معينة.



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