تحديد موعد اعلان نتائج تعيينات التربية

حددت محافظة بغداد، الاربعاء، موعد اعلان نتائج تعيينات التربية، فيما قررت مساواة المحاضرين من خريجي الكليات والمعاهد الحكومية المسائية بأقرانهم من الصباحي. وقال ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻐﺪاد ﻓﻼح اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص لصحيفة الصباح الرسمية، ان "المحافظة ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮز اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ للمتقدمين ﻋــﻠــﻰ التعيينات اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺠــﺮي ﺑــﻤــﺪﻳــﺮﻳــﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟــﺴــﺖ ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ اﻟــﻜــﺮخ واﻟــﺮﺻــﺎﻓــﺔ"، ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻧﻬﺎ "ﺳﺘﻨﺠﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮز ﻻﺧﺘﻴﺎر المتقدمين ﻋﻠﻰ التعيين ﺧﻼل ﺷﻬﺮ اﻳﻠﻮل المقبل، وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻗــﺮار المحافظة ان ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮز اﻟﺘﻲ ﺑــﺪات ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺷﻬﺮا ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻻﻋﻼن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ". واضاف ان "المحافظة تتعهد ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻻواﺋــﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت وﻛــﺬﻟــﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ 10 بالمئة ﻣــﻦ اﻟــﺪرﺟــﺎت لتعيين ذوي اﻟﺸﻬﺪاء ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ ﺣﺼﺮا واﻟﺴﺠﻨﺎء السياسيين وﺷﻬﺪاء اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺴﻌﺒﻲ وﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻرﻫﺎب واﻟﻌﻤﻠﻴات اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﻨــﺴــﺐ المقررة بالقوانين اﻟــﻨــﺎﻓــﺬة، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ 15 بالمئة ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻰ اﺻــﺤــﺎب اﻟــﺸــﻬــﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺧــﻤــﺲ بالمئة ﻣﻦ اﻟــﺪرﺟــﺎت ﻟــﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺔ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ رﻗﻢ 38 ﻟﺴﻨﺔ 2013". Advertisements واكد اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻧﻪ "ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﺮز، ﺳــﻴــﺘــﻢ ﻓــﺘــﺢ ﺑـــﺎب اﻻﻋـــﺘـــﺮاض لمدة ﻋــﺸــﺮة اﻳـــﺎم ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻻدارﻳــﺔ"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ اﻧﻪ "ﻻﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى المديرية وذﻟﻚ ﻟﺤﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎج والمعدل واﻻﺧﺘﺼﺎص". وﻋــﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ ذي ﺻــﻠــﺔ، اكد الجزائري ان "المحافظة وﺿــﻤــﻦ ﺧﻄﻄﻬﺎ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟــﻬــﺎدﻓــﺔ اﻟــﻰ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﺠﺎح، ﻓﻘﺪ اﺗﺨﺬت ﻗﺮارا ﺑﻤﺴﺎواة المحاضرين المستمرين ﺑــﺎﻟــﺪوام ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟــﺴــﺎﻧــﺪة واﻟﻜﻠﻴﺎت والمعاهد اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ المسائية ﺑــﺄﻗــﺮاﻧــﻬــﻢ ﻣـــﻦ ﺧــﺮﻳــﺠــﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ". وتابع ان "ﻫـــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار ﺟــﺎء اﻧــﺼــﺎﻓــﺎ ﻟــﻬــﺬه اﻟــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪﻣــﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ اﺟــــﻞ ﺧـــﺪﻣـــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﺑـــﻮﻳـــﺔ وﺑــﺸــﻜــﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ وﻣﺠﺎﻧﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺳــﺪ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓـــﻲ اﻟـــﺸـــﻮاﻏـــﺮ ﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ اﻻﺧـــﺘـــﺼـــﺎﺻـــﺎت وﻓــﻲ المدارس ﻛــﺎﻓــﺔ"، لافتا الى ان "اﻟـــﻘـــﺮار ﺳﻴﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻣﺘﻴﺎزات ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎواﺗﻬﻢ ﺑﺄﻗﺮاﻧﻬﻢ اﻫﻤﻬﺎ ﻗﺮار اﺿﺎﻓﺔ ﺳﺖ درﺟﺎت ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﺄﻣﺮ اداري وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋــﻦ 18 درﺟــﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ الموازنة اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2019".



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